„Schwarz-Anleger“ lassen Schiffsmotoren nachts laufen Schon wieder: Ärger wegen nächtlichen Schiffslärms in Traben-Trarbach

Lärm- und Abgasbelästigung mitten in der Nacht: Der Traben-Trarbacher Hans Berktold ärgert sich über den Lärm von Flusskreuzfahrtschiffen, die in seiner Stadt anlegen. Er berichtet dem TV gegenüber, dass am 4. Juli am Scylla-Anleger am Trarbacher Ufer ein solches Schiff angelegt habe, das nicht an die Landstromanlage angeschlossen wurde. Stattdessen seien die Schiffsmotoren die ganze Nacht lang gelaufen. „Sie stören die Nachtruhe der Anwohner und stoßen elf Stunden lang gesundheits- und umweltschädliche Schadstoffe aus“, erzählt Berktold. Das Schiff habe um 20 Uhr angelegt und sei erst am Morgen um 7 Uhr wieder abgefahren.