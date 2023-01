Ruhender Verkehr : Wie viel Geld darf man von Anwohnern fürs Parken verlangen? - Verbände und Kommunen wollen Gebühren erhöhen

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Trier/Traben-Trarbach Vom geringen Beitrag für die Sachkosten eines Verwaltungsaufwandes bis zur „Erdrosselungsgebühr“: Wenn Verwaltungen für Leistungen Geld haben wollen, dann ist der Spielraum groß. Das zeigt sich derzeit besonders bei den Gebühren für das Anwohnerparken. Auch in Trier gibt es bereits Überlegungen, den Beitrag 2023 zu erhöhen, wie die Stadt auf TV-Nachfrage bestätigt.

Als Anfang der 1990er Jahre in Trier das Anwohnerparken eingeführt wurde, wurde das damit begründet, dass die Anwohner in der engen Altstadt kaum mehr einen Parkplatz vor ihren Häusern fanden, weil Besucher der Stadt diese Viertel zuparkten. Das war damals die billigere Alternative zum Parkhaus. Die Kosten für den Parkausweis – damals zirka 30 DM – wurden mit dem entsprechenden Verwaltungsaufwand begründet. Schließlich müsse man beispielsweise auch Gebühren für einen neuen Reisepass bezahlen. Mit dieser Regelung konnten alle Betroffenen gut leben.

Aber das könnte sich schnell ändern: Nach jüngsten TV-Informationen soll das bereits bestehende Anwohnerparken in Trier teurer werden. Das bestätigt das Presseamt der Stadt. Wie weit die Gebühren erhöht werden sollen, stehe noch nicht fest und müsse in den Gremien diskutiert werden. Die entsprechenden Vorbereitungsgespräche würden demnach bis zur Beschlussreife voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 stattfinden.

Rufe nach Erhöhung der Anwohnerparkgebühren werden lauter

In anderen Städten, die bislang freien Parkraum anboten, so zum Beispiel in Traben-Trarbach, werden Forderungen laut, jetzt auch Anwohnerparkgebühren flächendeckend einzuführen: Von bis zu 150 Euro Jahresgebühr ist die Rede, womit aber kein Anspruch auf einen Parkplatz verbunden ist, da die Parkplätze nicht einzelnen Nutzern zugewiesen sind (der TV berichtete).

Der Deutsche Städtetag unterstützt diese Entwicklung. Es sei „überfällig“, das Bewohnerparken auf mehr als 300 Euro im Jahr anheben heißt es. Der städtische Raum sei viel zu wertvoll, um nur Parkplatz oder Straße zu sein, sagt Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. Schützenhilfe erhält er von Umweltverbänden: „Agora“ hat in einem Gutachten Argumente geliefert, die eine Erhöhung dieser Gebühren rechtfertigen sollen. Öffentlicher Raum koste Geld, so auch die Instandhaltung von Anwohnerparkplätzen, heißt es da. Während in Berlin lediglich 30,70 Euro jährlich fällig seien, würden in Amsterdam 535 Euro und in Stockholm sogar 827 Euro für den Bewohnerparkausweis fällig.

Und die „Deutsche Umwelthilfe“ setzt nach: Die Gebühren für das Anwohnerparken in vielen deutschen Städten seien immer noch nicht „angemessen“. Aus ihrer Sicht sei das eine „absurde Subventionierung des Privatautos auf Kosten der klimafreundlichen Mobilitätswende“. Um die Erhöhung der Gebühren zu begründen, vergleicht sie in einem erst im vergangenen Monat veröffentlichten Strategiepapier sogar die Mietgebühren für die Außengastronomie mit den Anwohnerparkgebühren. Nach deren Rechnung kosten 12 Quadratmeter Bürgersteig vor einem Café oder Restaurant in München 924 Euro im Jahr. Das sei 30 mal so viel wie die Berechtigung, sein eigenes Auto zu parken. Allerdings verschweigt die „Deutsche Umwelthilfe“, dass bei der Außengastronomie die zu nutzende Fläche klar zugewiesen ist – nämlich vor der Haustür –, was beim Anwohnerparken keineswegs der Fall ist. Beim Anwohnerparken muss die Zahl der Ausweise sogar noch nicht einmal mit der Zahl der Stellplätze übereinstimmen. Nach Medienberichten werden in Hamburg zum Beispiel fast doppelt so viele Ausweise ausgestellt, wie Parkplätze vorhanden sind. Das hatte vor einem Jahr eine Anfrage der CDU-Fraktion bei der dortigen Verwaltung ergeben.

Gebühren für Anwohnerparken fließen in die Stadtkasse

Wer verdient an den Gebühren, um deren Erhöhung so vehement gekämpft wird? Die Städte selbst. Was zuvor eine reine Verwaltungsgebühr war, wird damit zur Einnahmequelle für die oftmals verschuldeten Städte. Ein Beispiel: Die Stadt Trier hat im Stadtgebiet zirka 4400 Bewohnerparkausweise ausgestellt, die im Jahr 30,70 Euro kosten. Würde man die Gebühren auf 300 Euro im Jahr erhöhen, so wie es der Städttag fordert, wären statt bescheidener Einnahmen von bislang 135.080 Euro jährlich mit einem Schlag 1,32 Millionen Euro pro Jahr in der Stadtkasse – Geld, das hoch verschuldete Kommunen wie Trier dringend gebrauchen könnten.

Meinung: Was einen TV-Leser aus Traben-Trarbach besorgt

TV-Leser Hans-Adolf Polch aus Traben-Trarbach ist wegen dieser Entwicklung gerade in den Altstädten besorgt: „In diesen Bereichen gibt es nur sehr wenige Parkplätze für Anwohner ohne Garagen oder eigene Stellplätze. Das gilt besonders für die Touristensaison.“ Er weist auch auf das entscheidende Problem hin: „Neben den genannten Jahresgebühren, die weit über denen vieler anderer Städte liegen sollen, scheint mir weiterer Knackpunkt zu sein, dass es keine reservierten Plätze geben soll. Was bedeuten dürfte, dass zumindest in der Saison keine Garantie für einen festen Platz besteht, man also im ungünstigen Fall trotz hoher Jahresgebühr öfter keinen Platz findet oder nur weiter entfernt.“

Zudem würden die Kosten des Parkplatzbaus und dessen Unterhaltung als Begründung angeführt, aber dabei bleibe unerwähnt, dass bei Bauvorhaben mit nicht ausreichenden Parkflächen ordentliche Abstandszahlungen an die Kommunen fällig werden.

Kritische Stimmen: Ist die Argumentation stichhaltig?

Aber ist die Argumentation des Städtetags und der Umweltverbände überhaupt stichhaltig? Rechtsanwalt Dr. Ralf Glandien, Vorsitzender von Haus und Grund Trier, bezweifelt das. Er weist darauf hin, dass zwischen der Daseinsfürsorge und der Privatwirtschaft unterschieden werden müsse. Solch hohe „Gebühren“ für eine Daseinsvorsorge zu fordern, würde dann schon im Bereich der Privatwirtschaft angesiedelt werden müssen. „Das könnte man auch als Entgelt für die Nutzung einer Fläche interpretieren“, sagt Glandien. Und das könnte man auch als ein Mietverhältnis deuten. „Das Problem ist, dass man damit nur die Chance auf einen Parkplatz einkauft, denn im Anwohnerparken sind Parkplätze ja nicht zugewiesen. Und das macht diese neuerdings geforderte Gebührenerhöhung angreifbar.“ Glandien gibt ein Gegenbeispiel: Die Uferbereiche der Mosel oder Lieser in Trier und Wittlich wurden in den vergangenen Jahren mit hohen Investitionen in Wert gesetzt: Treppenanlagen mit Sitzmöglichkeiten steigern die Aufenthaltsqualität. Auch in Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach ist das geplant. Glandien: „Jetzt stelle man sich vor, dass jemand sich dort auf die Treppe setzt und damit öffentlichen Raum in Anspruch nimmt. Er macht das im Sommer jeden Abend, um gemütlich ein mitgebrachtes Bier zu trinken und sich dort mit Freunden zu treffen. Dann könnte man mit derselben Argumentation wie beim Anwohnerparken von diesem Mann eine Nutzungsgebühr für die Kosten der Anlage verlangen.“

Aus seiner Sicht als Vorsitzender von Haus und Grund müsse überprüft werden, ob solch hohe Gebühren nicht schon als Miete einzustufen sind. „Ein solches Gutachten muss man aber erst einmal beauftragen. Da das Gutachten von Agora dem Städtetag in die Karten spielt, wird er wahrscheinlich kein weiteres Gutachten bezahlen wollen“, vermutet Glandien.

Höhere Gebühren für Anwohnerparken: Das sagt der Experte

Henning Tappe ist Professor für Öffentliches Recht, Deutsches und Internationales Finanz- und Steuerrecht am Fachbereich V Rechtswissenschaft der Universität Trier. Im TV-Gespräch erklärt er die rechtlichen Grundlagen. Das von Städtetag und Agora vorgetragene Argument, dass mit den Gebühren Flächen instandgehalten würden, sei nur zum Teil richtig, Gebühren könnten verschiedene Zwecke verfolgen. Tappe: „Die Anwohnergebühr garantiert keinen Stellplatz, es wird auch nichts ‚gemietet‘. Es gibt im Straßenverkehrsgesetz (StVG) eine ausdrückliche Ermächtigung zur Erhebung von Parkgebühren, und zwar in Paragraf 6a entweder für Parkausweise oder für konkretes Parken.“ Demnach können für das Ausstellen von Parkausweisen für Bewohner städtischer Quartiere mit „erheblichem Parkraummangel“ Gebühren erhoben werden. Grundlage dafür seien Gebührenordnungen nach Landesrecht, die „auch die Bedeutung der Parkmöglichkeiten, deren wirtschaftlichen Wert oder den sonstige Nutzen der Parkmöglichkeiten für die Bewohner“ angemessen berücksichtigen könnten. „Daneben kann auch das konkrete Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen gebührenpflichtig sein. Das sind dann die klassischen Parkuhren oder Parkscheinautomaten“, so Tappe.

Zu welchem Zweck die Gebühren nun erhoben werden können? Tappe erklärt: „Als Gebührenzwecke kommen sowohl die Kosten (Kostendeckungsprinzip) als auch die Vorteile der Nutzer (Vorteilsabschöpfung) und Lenkungszwecke in Frage (Stadtbild, Umwelt, soziale und wirtschaftliche Aspekte). Einen Anspruch zum Parken erwirbt man dadurch nicht und diesen braucht es meines Erachtens auch nicht. In der Tat hat sich dann vielleicht in der Begründung etwas verschoben, wenn zunächst die Kosten des Ausweises (Verwaltungsgebühr) und jetzt eher die Kosten des Parkens (Benutzungsgebühr) in den Vordergrund gestellt werden.“