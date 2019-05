Natur : Aprilwetter im Mai

Veldenz/Mülheim (iro) Blühender Raps und dunkle Gewitterwolken: Das Kontrastprogramm bietet in der Regel der April – in diesem Jahr allerdings auch der Mai. Das Foto ist in der Nähe von Veldenz und Mülheim gemacht. ⇥ Foto: Ilse Rosenschild