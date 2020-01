Kunst : Aquarell-Malkurs für Anfänger und Fortgeschrittene

Wittlich (red) Der nächste Aquarell-Malkurs mit Sabine Wetzorke in der Caritas-Begegnungsstätte findet am Donnerstag, 23. Januar, von 14 bis 17 Uhr statt. Anleitung für Vorzeichnung und Gestalten mit Farbe sowie kurze Einführung in die Grundlagen des Aquarellmalens mit den wichtigsten Techniken sind Bestandteil des Nachmittages.

