Workshop : Neuer Kurs zum Aquarellmalen

Wittlich (red) Ein Aquarell-Malkurs mit Sabine Wetzorke wird am Donnerstag, 24. September, von 14 bis 17 Uhr in der Caritas-Begegnungsstätte im großen Saal im Haus der Vereine, Kasernenstraße 37 in Wittlich angeboten.

