Straßenarbeiten Kreuzung bei Osburg wegen Umbau bald gesperrt: So wird der Verkehr umgeleitet

Es wurde voll am Donnerstagabend im Vereinshaus des Männergesangvereins Osburg. Kein Wunder, denn das Besprochene betrifft alle, die in den nächsten Monaten regelmäßig die Kreuzung Osburg-Neuhaus passieren müssen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier informierte die Bürger über die bevorstehenden Umbaumaßnahmen am viel befahrenen Knotenpunkt.