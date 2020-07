Verkehr : Arbeiten an A1 zwischen Wittlich und Hasborn starten

Hasborn/Wittlich Autofahrer, die regelmäßig auf der Autobahn 1 zwischen Wittlich und Trier unterwegs sind, wurden durch die Baustellen der vergangegen Jahre leidgeprüft.

Doch das bleibt nicht die einzige Baustelle auf der A 1 in diesem Sommer: Auch der 5,4 Kilometer lange Abschnitt von Wittlich bis Hasborn (der TV berichtete) soll erneuert werden, allerdings nur in dieser einen Fahrtrichtung. Die vorbereitenden Arbeiten zur Erneuerung der A 1 zwischen der Anschlussstelle Wittlich-Mitte und der Anschlussstelle Hasborn haben am Montag, 6. Juli, begonnen

Bis Ende des Jahres 2020 lässt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Fahrbahn in Richtung Koblenz auf einer Länge von rund fünf Kilometern grundhaft erneuern. In beiden Fahrtrichtungen steht dann nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die eigentlichen Bauarbeiten an der Fahrbahn beginnen nach Angaben des LBM voraussichtlich am Montag, 27. Juli, und sollen fünf Monate dauern. Im Zuge der Bauarbeiten muss die Anschlusstelle Hasborn in Fahrtrichtung Koblenz für den von der Autobahn abfahrenden Verkehr zeitweise gesperrt werden. Die Zufahrt in Fahrtrichtung Koblenz bleibt möglich, ebenso die Zu- und Abfahrt in Fahrtrichtung Trier.