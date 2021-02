Weil das Wetter mitspielt : Vierter Bauabschnitt auf der Autobahn zwischen Föhren und Salmtal startet

Wittlich/Mehring Die Arbeiten an der A 1 werden fortgesetzt. Dazu muss die Verkehrsführung Richtung Koblenz noch einmal geändert, eine Ausfahrt ab Montag gesperrt werden.

Gute Nachrichten für Autofahrer auf der A 1: Nach der witterungsbedingten Pause der Arbeiten an der Fahrbahn Richtung Koblenz (wir berichteten) sind die noch ausstehenden Arbeiten am Mittelstreifen fortgesetzt worden und sollen diese Woche abgeschlossen sein. Weiter geht es dann mit dem vierten und letzten Bauabschnitt in der letzten Februarwoche (ab dem 22. Februar).

Damit der rechte Fahrbahnteil von Grund auf saniert werden kann, muss eine neue Baustellenverkehrsführung eingerichtet werden, wie Mandy Burlaga von der Autobahn GmbH mitteilt. Hierzu werde ab Montag, 22. Februar, nach dem Berufsverkehr der Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz auf den neu sanierten, linken Fahrbahnteil umgelegt. Das werde voraussichtlich zwei Tage dauern. An der Anschlusstelle Salmtal muss die Ausfahrt in Richtung Koblenz aus Richtung Trier kommend gesperrt werden. Das wird notwendig, da die Ausfahrt im Baufeld liegt.

Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt bis zum Ende der Bauzeit über das Autobahnkreuz (AK) Wittlich und von dort zurück zur Anschlussstelle Salmtal. Die Zufahrt von Salmtal auf die A 1 in Richtung Koblenz bleibt für den Verkehr offen. Die bestehende Baustellenverkehrsführung auf Fahrbahn in Richtung Saarbrücken bleibt bis zum Ende der Bauzeit unverändert bestehen.

Der sanierte Streckenabschnitt wird voraussichtlich Mitte Mai wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen.

Ursprünglich sollte es an der Baustelle zwischen Salmtal und Föhren direkt nach den Feiertagen Anfang Januar weitergehen, doch das Winterwetter machte den Planern einen Strich durch die Rechnung (wir berichteten).