Neue Treppe : Arbeiten an neuer Treppe gehen voran

WITTLICH (BP) Erst wurde das Thema in Wittlich hitzig diskutiert, dann wurde entschieden, dass die „spanische Treppe von Wittlich“ (so Heimatforscher Willi Waxweiler) nicht abgerissen und durch ein Podest ersetzt werden soll.

Im Frühsommer 2021 begann dann die Wittlicher Firma Weinsberg mit den Abrissarbeiten der alten Treppe am Schlossberg, die nun durch eine neue Treppe aus Fertigteilen ersetzt werden soll. Eigentlich sollte die Baumaßnahme schon viel weiter sein. Aber: Wie bei vielen Projekten, lag es auch hier am Mangel von Baumaterialien, in diesem Fall einer speziellen Isolierung, die an der Wand zum Gebäude am Schlossberg benötigt wurde. Diese konnte nun laut Stadtverwaltung aufgebracht werden.