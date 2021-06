Aktives Dorfleben : Geheimnis auf einem 140 Jahre alten, jüdischen Friedhof gelüftet

Bausendorf In Bausendorf ist der Arbeitskreis jüdisches Leben sehr aktiv. Ein Geheimnis des Ortes wurde mit Hilfe der Firmlinge gelöst.

Momentan arbeitet der Arbeitskreis aktiv an der Geschichte der jüdischen Friedhöfe, von denen es im Ort drei gegeben haben könnte. Zum einen den jüdischen Friedhof an der B 421, der nordöstlich von Bausendorf liegt und 1880 erstbelegt wurde. Dann gab es wohl einen Vorgängerfriedhof auf der anderen Seite des Ortes, hinter dem Alfbach. Mit Karten und Erinnerungen älterer Bürger des Dorfs kann man das nachweisen. Hermann Theobald und Kurt Saxler haben sich dort auch auf die Suche gemacht und ein Fundament eines jüdischen Grabsteins gefunden, was durch das Emil-Frank-Institut bestätigt wurde. An drei bis vier Grabsteine in der Lay erinnert sich Hermann Theobald ebenfalls: „Anfang der 1960er Jahre, als ich noch ein Kind war, bin ich dort entlang gegangen und habe hohe Säulen gesehen. Ich dachte gleich an einen Friedhof. Das war mir unheimlich, und ich bin weggelaufen.“