Senioren : Auf dem Land alt werden

Thalfang (red) Der Arbeitskreis „Lebensfroh alt werden in unseren Dörfern“ entwickelt die Arbeit mit und für Senioren in den Dörfern der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf weiter. Beim vergangenen Treffen wurde die Idee eingebracht, Besuchsdienste für ältere Menschen in den Ortsgemeinden ins Leben zu rufen.

