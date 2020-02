Bildung : Arbeitskreis widmet sich der Technikphilosophie

Bernkastel-Kues (red) Der Arbeitskreis Philosophie und Technik widmet sich am Freitag, 21. Februar, ab 18 Uhr aufbauend auf dem Technikverständnis von Nikolaus von Kues modernen Werken der Technikphilosophie aus dem 19. bis 21. Jahrhundert.

Vor allem wird unter der Leitung von Prof. Dr. Jürgen H. Franz aus Düsseldorf das Verhältnis von Philosophie, Technik, Mensch und Gesellschaft ergründet. Der Eintritt ist frei. Der Kurs findet in Zusammenarbeit mit der katholischen Erwachsenenbildung Mittelmosel und dem Arbeitskreis philosophierender Ingenieure und Naturwissenschaftler sowie der Akademie für Europäische Geistesgeschichte mit dem Forum Philosophie und Wirtschaft findet in der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte in Bernkastel-Kues statt.