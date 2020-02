Bildung : Arbeitskreis: Ethik in der Medizin

Bernkastel-Kues (red) Unter der Leitung von Dr. Matthias Vollet und August Herbst findet am Freitag, 6. März, ein Arbeitskreis zu dem Thema „Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin“ in der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte in Bernkastel-Kues statt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken