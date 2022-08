Bauen und Wohnen : Ein Architekt hat dem alten „Haus Erna“ in Starkenburg wieder Leben eingehaucht

24 Bilder Verliebt in alte Steine in Starkenburg

Starkenburg David Krämer hat in Starkenburg ein heruntergekommenes Haus gekauft und renoviert. Er vermietet es nun als Ferienwohnung. Dem Architekten gefiel am denkmalgeschützten Haus besonders die Lage am Hang.