Arenrath : Rat fasst Grundsatzbeschluss für die Erweiterung der Biogasanlage

Plein/Arenrath Hähnchenmist aus Holland: Viele Mitglieder des Verbandsgemeinderates Wittlich-Land würden den Einsatz dieses Materials in der Arenrather Biogasanlage gerne verhindern. Die Anlage soll ausgebaut werden, um Nahwärme für den Ort zu erzeugen.

Schallend laut gelacht wurde am Mittwochabend in der Unkensteinhalle in Plein, wo der Verbandsgemeinderat tagte. Für das Gelächter im Saal sorgte Biogas-Bauer Stefan Marx aus Arenrath. Als er den Ratsmitgliedern sowie den anwesenden Ortsbürgermeistern zu erklären versuchte, was ein „zertifizierter Misthändler“ ist, konnten die sich nicht mehr halten.

Dabei waren die Erklärungsversuche von Marx völlig ernst gemeint. Denn das Thema Hähnchenmist hatte eine hitzige Debatte im Gremium entfacht. Marx möchte künftig in der Arenrather Biogasanlage weitaus mehr Gas erzeugen als bislang, um rund 100 Haushalte im Ort mit Nahwärme zu versorgen. Statt 1,5 Millionen Kubikmeter Biogas wollen die Arenrather Landwirte künftig drei Millionen Kubikmeter erzeugen. Darüber hinaus sollen am Ortsrand zwei Blockheizkraftwerke aufgebaut werden, um Wohnhäuser im Ort mit Nahwärme zu versorgen (der TV berichtete). Die Landwirte wollen lokale Energieversorger werden.

Obwohl die Erweiterung der Biogasanlage von allen Parteien generell positiv gesehen wird, sorgte die geplante Steigerung des Anteils an Hähnchenmist bei der Vergärung für Sprengstoff. Werden pro Jahr bislang 2200 Tonnen Hähnchenmist in die Anlage gefahren, sollen es bald 2800 Tonnen sein.

Bekannt ist, dass die Nitratwerte im Grundwasser durch heimischen und ausländischen Mist in der Vergangenheit gestiegen sind. Dabei ging es jedoch um die direkte Ausbringung des Materials auf die Felder. Dennoch sehen viele Ratsmitglieder den Import ausländischen Hähnchenmistes und seine Vergärung in Biogasanlagen kritisch.

Sie fürchten, Marx und seine Kollegen könnten aus Holland importierten Mist in ihre Biogasanlage stecken. Angelika Brost, SPD-Fraktionsvorsitzende forderte Marx deshalb auf, bei dem „zertifizierten Misthändler“ genau nachzufragen, woher der Mist komme. Das, so erklärte Marx, sei aber wahrscheinlich gar nicht möglich, und er könne auch nicht beantworten, ob es sich um Inlands- oder Auslandsmist handele. Doch die Herkunft des Hähnchenmists stelle nach seiner Meinung eh kein Problem dar.

Wie mehrere Ratsmitglieder meinten, sei die Erweiterung der Biogasanlage in Arenrath und ein möglicher steigender Flächenverbrauch dort anders zu bewerten, als die ehemals geplante und dabei aber vom Rat abgelehnte Erweiterung der Biogasanlage in Altrich. Denn im Gegensatz zu Altrich, das in der flächenmäßig knapp bemessenen Wittlicher Senke liegt, sei der Flächenverbrauch in Arenrath nicht so dramatisch zu sehen. Marx behauptete, dass für die Produktionssteigerung keine weiteren Flächen notwendig seien.