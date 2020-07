Problemabfälle : Wittlich bekommt einen Wertstoffhof

Info

Ein Wertstoffhof, wie zum Beispiel in der Metternichstraße in Trier, ist eine eingezäunte Anlage, in der verschiedenen Reststoffe abgegeben werden können. Dazu zählen unter andere Altglas, Altkleider, Altmedikamente, Altöl, Altpapier, Altreifen, Batterien, Bioabfall in Biotüten, CDs, DVDs, Druckerpatronen und Kartuschen, Elektrogeräte, Grüngut, gelbe Säcke, Korken, Metalle, Problemabfälle aus dem privaten Bereich und auch Sperrmüll. Die Abgabe der meisten Wertstoffe ist gebührenfrei, für die Annahme von Altreifen, Sperrmüll oder Altöl fallen jedoch Gebühren an. In der Regel steht Servicepersonal für Fragen vor Ort bereit.