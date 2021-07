Lesermeinung : Etwas mehr Sachlichkeit

Gewerbegebiet

Die Nähe der Autobahn und ein kurzer, gut ausgebauter Zubringer sprechen eindeutig für dieses Gebiet, als Zubringer für Bernkastel, Zeltingen oder Mülheim. Der Abstand zu bewohnten Gebieten ist nach allen Richtungen hin recht groß, so dass eine unzumutbare Lärmbelästigung fast sicher ausgeschlossen werden kann. In keinem umliegenden Ort wird jemand geschädigt, auch gibt es keine negativen Auswirkungen auf den Fremdenverkehr, da es in unserer Gemeinde keinen gibt. Da immer weniger junge Menschen bereit sind, ihren Lebensunterhalt durch (be)dienen zu erwerben, sehe ich für den Tourismus inZukunft eh schwarz. Ein Wort zum Vorwurf der Schädigung der Brauneberger Winzer: zwischen der Nordflanke des Braunebergs und der Südflanke liegen massive Schieferschichten, durch die in den letzten 100 000 Jahren wohl kaum je ein Tropfen Wasser die Seiten gewechselt hat.