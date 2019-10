Gesundheit : Chefarzt hält Vortrag

Zell (red) Das Klinikum Mittelmosel in Zell lädt für Mittwoch, 16. Oktober, um 18 Uhr zum Arzt-Patienten-Seminar ein. Matthias Kötting, Chefarzt der Klinik für Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Mittelmosel spricht zum Thema: „Kleines Krankenhaus – was nun?

