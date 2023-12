Medizinische Versorgung unter einem Dach Morbacher Mediziner ziehen ins neue Ärztehaus – doch eine Leistung kann nicht mehr angeboten werden

In den Morbacher Arztpraxen Bader und Musial werden derzeit die Umzugskisten gepackt. Denn das Morbacher Ärztehaus in der Bernkasteler Straße ist bezugsfertig, sodass die Praxen in diesen Tagen verlegt werden. Der Mediziner Hugo Bader wird am 18. Dezember seine Arbeit in den neuen Räumen aufnehmen, genauso die Kinderärztin Nadine Martin, die an zwei Nachmittagen in der Woche in den Räumen von Bader praktiziert.