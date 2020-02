Kunst : Aschermittwoch mit Gottesdienst und Künstlern

Wittlich (red) In der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul in Wittlich wird am Mittwoch, 26. Februar, ab 19 Uhr zum vierten Mal der Aschermittwoch mit Künstlern veranstaltet.



