Freizeit : Asterix und Obelix waren mit dabei

Foto: Hugo Schlink. Foto: TV/Hugo Schlink

Kröv (red) 30 Kinder aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach nahmen an der alten Flakstellung auf dem Mont Royal in Traben an der Ferienfreizeit des Turnvereins Kröv unter dem Motto „Obelix und Asterix beim Turnverein Kröv“ teil.

