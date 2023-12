Bürgerinformation Anfang Januar Geplantes Wohnheim für Flüchtlinge in Longkamp sorgt für Kontroversen

Longkamp · Nachdem bekannt wurde, dass der Longkamper Hof in ein Wohnheim für Flüchtlinge umgebaut werden soll, gab es heftige Kontroversen in den sozialen Netzwerken. Eine Bürgerinformation am 3. Januar soll Klarheit bringen.

29.12.2023 , 11:00 Uhr

Im Longkamper Hof sollen Flüchtlinge untergebracht werden. Foto: Winfried Simon (sim)

Viele Bürger in Longkamp sind besorgt, weil dort im zweiten Halbjahr 2024 in dem leer stehenden Hotel Longkamper Hof in der Ortsmitte ein Wohnheim für Flüchtlinge eingerichtet werden soll. Das Gebäude hat der Landkreis angemietet, weil kaum mehr Wohnraum auf dem privaten Markt zur Verfügung steht.