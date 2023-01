Flüchtlinge : „Eine sehr ruhige Einsatzlage“ – So ist die Situation rund um die AfA in Bernkastel-Kues

„Eine sehr ruhige Einsatzlage“ – So ist die Situation rund um die AfA in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Seit Mitte November 2022 leben Flüchtlinge in der neuen Außenstelle der AfA Hermeskeil im Hotel Moselpark auf dem Kueser Plateau. Eine Nationalität fehlt dort derzeit.

„Am Anfang hatten wir zirka 30 bis 40 Flüchtlinge, jetzt sind es zwischen 230 und 300 Menschen, die auf dem Plateau untergebracht sind“, erzählt Wolfgang Port. Der Stadtbürgermeister von Bernkastel-Kues betont, dass die Zusammenarbeit mit der AfA (Aufnahmestelle für Asylbegehrende) in Hermeskeil sehr gut funktioniere. Die Einrichtung in Bernkastel-Kues ist eine Außenstelle der Hochwald-AfA. Die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatte bereits Anfang vergangenen Jahres das nicht mehr genutzte und sanierungsbedürftige Hotel Moselpark auf dem Kueser Plateau angemietet, um notfalls dort Flüchtlinge unterzubringen.

Anfangs gab es Kritik an der AfA in Bernkastel-Kues

Als es Mitte November soweit war, fühlte sich die lokale Politik ein wenig überrumpelt, da die Informationen nur spärlich flossen. Zudem übten Anwohner Kritik, da anfangs geplant war, mehr als 1000 Flüchtlinge in der Nähe der Reha-Klinik unterzubringen, wozu auch eine Tennishalle mit Betten ausgestattet wurde (wir berichteten). Nach einem Besuch des zuständigen Staatssekretärs und weiteren Gesprächen hatte sich die Lage aber wieder entspannt. Wenige Wochen später wurde eine weitere Aufnahmeeinrichtung auf dem Hahn angekündigt, so dass die Tennishalle auf dem Plateau nicht mehr verwendet werden muss.

Port: Zusammenarbeit mit AfA läuft gut

Polizei: Lage um AfA ist ruhig

Wie sieht die Zukunft aus, da die Flüchtlingszahlen steigen? Die ADD Trier teilt mit, dass aktuell 236 Geflüchtete (Stand: 26. Januar) in der Außenstelle der AfA Hermeskeil, Hotel Moselpark, untergebracht sind. Prioritär werde as Hotel Moselpark aktuell mit vulnerablen Gruppen belegt, also zum Beispiel mit Familien mit Kleinkindern, alleinreisenden Frauen, queeren Menschen und Menschen mit Behinderung sowie ehemaligen afghanischen Ortskräften der Bundeswehr. Die Hauptherkunftsländer dieser Personen seien die Türkei, Afghanistan, Syrien, Pakistan und Iran. Den Eindruck der Anwohner, dass keine Ukrainer dort untergebracht sind, bestätigt der Sprecher der ADD: „Aus der Ukraine befinden sich nur wenige Menschen in Aufnahmeeinrichtungen des Landes. In Bernkastel-Kues sind, Stand 24. Januar, keine Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht.“