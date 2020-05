Freizeit : Auch in Birkenfeld: Filme im Freien

Birkenfeld Das Movietown-Autokino-Birkenfeld ist am Mittwoch auf dem Talweiherplatz in Birkenfeld an den Start gegangen. Projiziert wird mit einem original Kino-Digitalprojektor, den Sound erhalten die Besucher über UKW direkt aus dem Autoradio.



Gezeigt werden Filme wie „Joker“ über „Das perfekte Geheimnis“, „Lindenberg – Mach Dein Ding“, „Dirty Dancing“oder „Disney’s König der Löwen“. Einlass ist ab 20 Uhr statt, Vorstellungsbeginn um 21.15 Uhr.