Stadtentwicklung : Kaienburg-Gelände: Wittlicher Stadtrat stellt Weichen für neue Innenstadt-Bebauung

Bald wird auf dem brachliegenden Gelände der ehemaligen Kaienburg in der Wittlicher Innenstadt was passieren: Dort sollen 36 Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Das Ende einer langen Brache: Der Stadtrat hat dem Bebauungsplanentwurf für das Kaienburg-Gelände in der Wittlicher Kernstadt zugestimmt. Dort sollen nun neue Wohnungen entstehen.

In der Wittlicher Mitte wird es auf der vielleicht bekanntesten Brachfläche der Innenstadt neue Wohnhäuser geben: Der Stadtrat hat in seiner zurückliegenden Sitzung grünes Licht für die Bebauungen des Kaienburg-Geländes nahe dem Marktplatz gegeben.

Das 1805 erbaute und 2013 abgerissene Gehöft in der Wittlicher Oberstraße wurde aufgrund der früheren Eigentümerfamilie von den Wittlichern Kaienburg genannt. Das Gebäude war ab 1876 „Bairische Bierbrauerei zur Stadt Wittlich“, kurz Brauerei Elsen, seit 1900 war es Gasthaus. In den Sälen waren Konzerte, Karnevalssitzungen, Tennis-, Knollen- und Sprudelbälle, Modenschauen oder Tanzkurse. 2005 kaufte der Wittlicher Architekt Hans Krebs (Senior) die leerstehende Kaienburg in marodem Zustand aus einer Konkursmasse.