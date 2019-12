Dorfentwicklung : Auf der Suche nach Bauplätzen

Zeltingen-Rachtig Die Gemeinde Zeltingen-Rachtig will 50 neue Bauplätze oberhalb der Ortslage schaffen. Der notwendige Aufstellungsbeschluss soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Weiterentwickeln, aber wie und wohin? Das fragen sich die Mitglieder des Gemeinderats Zeltingen-Rachtig für ihren Ort. Das gilt sowohl für den normalen Hausbau, als auch für Gewerbeansiedlungen. In ihrer jüngsten Sitzung hat ihnen Hubert Bruch vom Ingenieurbüro IGR in Rockenhausen Vorschläge unterbreiten können. „Hier muss was passieren, wenn Sie sich weiterentwickeln wollen“, sagt er mit Blick auf den Hochmoselübergang. Möglichkeiten für Bauplätze gebe es oberhalb des Dorfes, wo sich derzeit Weinberge, Holzlagerplätze und Grünflächen befinden, sagt er. Dort seien zwei Erweiterungen möglich. In der Verlängerung des Kirchenpfads oberhalb der Straßen Auf den Flur und Unterm Weinberg schlägt er einen rund 30 000 Quadratmeter großen Bereich vor, der vom Kirchenpfad her durch eine Ringstraße erschlossen werden könnte und Platz für rund 50 Baugrundstücke bieten würde. Die Grundstücke hätten mit 16 Prozent Neigung einen unverbaubaren Blick zur Mosel hin, sagt er. Und: Vom Hochmoselübergang seien keine Emissionen zu erwarten.