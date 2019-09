Meisterinnen machen Ausflug : Auf ein Treffen mit Giganten

Wie entsteht ein „Weinberg-Gigant“? -MR- Die Meisterinnen des Arbeitskreises Bernkastel/Wittlich der ländlichen Hauswirtschaft wissen das jetzt! Im Rahmen ihres Weiterbildungsprogrammes besuchten sie Deutschlands größten Hersteller diverser Weinbaugeräte, die Firma ERO in Simmern. Walter Matheis gewährte den Damen, darunter auch Winzerrinnen, einen Einblick hinter die Kulissen der Fabrikation solcher „Giganten“. Auf ca. 15.000 m² Produktionsflächen arbeiten 240 Beschäftigte in dem inhabergeführten Familienunternehmen. Die z. T. riesigen Weinbaumaschinen, die aus mehr als 4000 Einzelteilen montiert werden, gehen von Simmern aus in die ganze Welt. Nach so vielen hochmodernen Superlativen kam dann das Kontrastprogramm: eine Stadtführung durch Kastellaun mit Gaby Mathissen. Charmant präsentierte sie mit detailliertem Wissen die beschauliche Altstadt und die imposante Burg. Hier endete bei einem gemeinsamen Abendessen - vor allem aber mit dem Austausch über die beeindruckenden Erlebnisse - ein wohlorganisierter Info-Tag. Foto: Meisterinnen des Arbeitskreises vor einem „Weinberg-Giganten“ auf dem Betriebsgelände der Firma ERO in Simmern. Foto: Margret Reugels. Foto: TV/Margret Reugels