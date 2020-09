Auf ein Wort : Auf ein Wort mit Ortsbürgermeister Rainer Steilen

Foto: Verbansgemeinde Wittlich-Land Foto: Verbandsgemeinde Wittlich-Land

EISENSCHMITT (cmo) Was steht in Eisenschmitt an? Das wollte der Trierische Volksfreund von Ortsbürgermeister Rainer Steilen wissen.

Welche Themen beschäftigen Ihre Ortsgemeinde aktuell?

Rainer Steilen: „Es gibt keine dringenden Anliegen oder Themen, die uns akut beschäftigen, außer der Umgang mit dem Virus und den daraus resultierenden Schwierigkeiten und Einschränkungen. Bedingt hierdurch können wir zurzeit keine Vermietungen von Grillhütte oder Gemeindesaal erlauben, der Holzverkauf und die Holzpreise sind im Keller und somit fehlen der Gemeinde wichtige Einnahmequellen, was sich sicherlich auf den nächsten Haushalt auswirken wird. Ein Ausgleich für diese fehlenden Einnahmen ist nicht in Sicht.“

Welche Projekte würden Sie als Ortsbürgermeister gerne in Ihrer Legislaturperiode noch angehen und umsetzen, was drängt, was planen Sie eventuell bereits?

Steilen: „Einige andere Punkte stehen dennoch für die Zukunft an. In Eisenschmitt leben Bürger aus den verschiedensten Nationen, um genau zu sein aus zehn unterschiedlichen Herkunftsländern. Einige schon seit Jahrzehnten, andere wiederum erst seit wenigen Jahren und einige erst seit kurzer Zeit. Die neuen Bürger von Eisenschmitt zu integrieren, wird eine der Zukunftsaufgaben der gesamten Gemeinde sein. Ich bin zuversichtlich, dass uns dies auch gelingen wird.

Rainer Steilen, Ortsbürgermeister von Eisenschmitt. Foto: Verbandsgemeinde Wittlich-Land