Behörden : Betriebsausflug der Kreisverwaltung

Bernkastel-Kues/Wittlich Aufgrund eines Betriebsausfluges ist die Kreisverwaltung in Wittlich am Freitag, 13. September, geschlossen. Dies betrifft auch die Zulassungsstelle in der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues.