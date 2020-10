Zwei Fälle im Haus : Aufnahmestopp wegen Corona im Krankenhaus Bernkastel-Kues – Weiterer Todesfall im Kreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Kues/Wittlich Das Verbundkrankenhaus am Standort Bernkastel-Kues nimmt keine Patienten mehr auf. Grund ist die Infizierung zweiter Patienten mit dem neuartigen Coronavirus. Im Wittlicher Seniorenheim gibt es weitere Neuinfektionen, eine Seniorin starb.

Das Krankenhaus Bernkastel-Kues nimmt ab sofort keine Patienten mehr neu auf. Nach dem Auftreten zweier Neuinfektionen mit Sars-Cov2 in der Einrichtung wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mit der Schließung der stationären Abteilungen weitgehende Maßnahmen ergriffen, wie die Verwaltung am Donnerstagabend mitteilt. Von Neuaufnahmen werde aktuell am Standort Bernkastel-Kues abgesehen. Patienten, die entlassen werden, müssen in Quarantäne. Präventiv habe man sich dazu entschlossen, alle Patienten sowie die gesamte Belegschaft zu testen. Erste Testungen haben am Donnerstag mit dem Fiebertaxi des Landkreises begonnen. Die Ergebnisse stehen noch aus.