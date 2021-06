Parteien : Grüne nominieren Kandidaten

Bernkastel-Wittlich Die Kreisverbände Bündnis 90/Die Grünen von Eifelkreis Bitburg-Prüm, Vulkaneifelkreis und Kreis Bernkastel-Wittlich laden zur Wahlversammlung zur Aufstellung eines Direktkandidaten für den Wahlkreis 202 zur Bundestagswahl am 26. September für Samstag, 19. Juni, 14 Uhr, in Salmtal-Stadion in Salmrohr ein.