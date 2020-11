Gericht : Wegen Vergewaltigung stehen drei Männer vor Gericht

Wittlich/Trier „Fass mich nicht an, was ist los mit euch?“, soll eine junge Frau am späten Abend des 23. Februars 2020 in Wittlich in einer Wohnung gerufen haben. Aber die drei Männer, an die sie sich richtete, seien darauf nicht eingegangen.

„Lasst mich in Ruhe, fasst mich alle nicht an!“ protestierte sie. Aber einer der Männer habe sie immer wieder zurückgedrängt und auf ein Bett geworfen. Schließlich habe die Geschädigte den Widerstand aufgegeben. Zwei der Männer sollen sie gemeinschaftlich ungeschützt vergewaltigt haben, heißt es in der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft Trier legt allen drei Männern zur Last, sich der Geschädigten gegen deren Willen sexuell genähert zu haben. Den Angeklagten P., 21 Jahre alt, und I. (29 Jahre) wird eine gemeinschaftliche Vergewaltigung vorgeworfen, dem Angeklagten C. (26 Jahre) unter anderem Beihilfe dazu. Am Donnerstag begann der Prozess am Landgericht Trier. Die Anklageschrift wurde in Anwesenheit der drei Angeklagten verlesen. Zwei von ihnen wurden in Handschellen in den Saal geführt, da sie sich bereits in Untersuchungshaft befinden.Insgesamt sind bis Februar 2021 acht Verhandlungstermine gesetzt, an denen das Gericht klären wird, was sich konkret in jener Nacht in Wittlich ereignet hat.

Der Angeklagte I. ist vorbestraft, die Angeklagten P. und C. nicht. Die Angeklagten P. und I. befinden sich seit dem 24. Februar 2020 in Untersuchungshaft. Nach Schilderung der Staatsanwaltschaft sollen sich die drei Beklagten und die Geschädigte zuvor in einer Gaststätte aufgehalten haben. Dabei sei in einem erheblichen Maße Alkohol getrunken worden. Anschließend sei die Gruppe zur Wohnung eines der Angeklagten gegangen, wo es demnach zur Tat gekommen sei. Einer der Angeklagten,., C ist verheiratet, seine Frau erwartet ein Kind.

Info „Nein heißt Nein!“ Der Paragraf 177 des Sexualstrafrechts wurde vor vier Jahren reformiert. Seitdem gilt der Grundsatz „Nein heißt Nein“. Seitdem kommt es für die Strafbarkeit eines Übergriffes nicht mehr darauf an, ob mit Gewalt gedroht oder diese angewendet wurde. Seitdem ist entscheidend: Das Opfer hat die sexuelle Handlung nicht gewollt. Seitdem ist die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen „Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ um zirka ein Drittel gestiegen. Der Strafrahmen umfasst eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten bis höchstens 15 Jahren.