Prozessbeginn Patientin Kissen aufs Gesicht gedrückt: Frau wegen versuchten Mordes angeklagt

Wegen versuchten Mordes steht eine Frau vor dem Trierer Landgericht. Prozessauftakt war am Dienstag (19. September). Sieben Folgetermine bis Ende November sind bislang geplant, um den Tathergang zu ermitteln. Die Staatsanwaltschaft Trier legt der Angeklagten zur Last, im Kreis Bernkastel-Wittlich im Zustand verminderter Schuldfähigkeit versucht zu haben, einen anderen Menschen heimtückisch zu töten. Am ersten Prozesstag wurden die Zeugen vernommen, zudem war ein Sachverständiger geladen, um den Tathergang zu rekonstruieren.