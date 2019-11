Kunst : Künstlerpaar lädt zur Ausstellung ein

Reil (red) Die Künstler Dorothee Herrmann und Helmut Ernst laden in ihr Atelierhaus, Fischelstraße 71, in Reil, zu einer Ausstellung ein. Dorothee Herrmann zeigt unter dem Titel „Aus der Tiefe“ keramische Arbeiten, die an Meerestiere erinnern und spinnt damit einen Faden zur Entstehung der Mosellandschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken