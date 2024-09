Neues Konzept Protest gegen Schließung umsonst: Aus der Zeller Klinik wird ein Gesundheitszentrum

Lange wurde über die Zukunft der Krankenhäuser im Kreis Cochem-Zell spekuliert, nun scheint sich einiges zu klären: Künftig soll die stationäre Versorgung im Kreis am Krankenhaus in Cochem angesiedelt werden, in Zell soll in einem Gesundheitszentrum die ambulante Versorgung zentralisiert und ausgebaut werden. Dies sieht ein von beiden Trägern erarbeitetes Gesundheitskonzept für den Kreis Cochem-Zell vor, das im Kreistag vorgestellt wurde. Lob gab es dafür aus Mainz. Kritik von anderer Seite.