Gäste müssen sich verabschieden Warum das Blumencafé Landleben in Kinderbeuern schließt

Kinderbeuern · 13 Jahre lang hat Doris Clever in ihrem Blumencafé in Kinderbeuerns Ortsteil Hetzhof die Gäste verwöhnt. Jetzt ist damit Schluss. Am 18. und 19. März ist Ausverkauf.

15.03.2023, 06:36 Uhr

Das beliebte Blumencafé Landleben in Hetzhof muss schließen. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Christina Bents

Blumen, hübsche Dekoration, Kaffee und Kuchen: Das alles gab es im Blumencafé Landleben in Kinderbeuern-Hetzhof. Die Kunden haben diese Atmosphäre sehr geschätzt. „Es war sehr geschmackvoll eingerichtet, gemütlich, der Kuchen war lecker und das Café immer gut besucht. Diese Kombination findet man sehr selten“, sagt eine Besucherin, die ihren Namen nicht nennen möchte.