Kommunalpolitik : Aus für das Wittlicher Jugendparlament

Wittlich Weil es nicht genug Kandidaten gibt, wird das Parlament für Jugendliche nicht wiedergewählt. Sind die jungen Menschen in der Stadt nicht genug an Politik interessiert? Das sagen die Stadt und die Jugendlichen selbst zu den Gründen.

Rund zehn Jahre hatte Wittlich ein Jugendparlament (Jupa), jetzt wird es nicht wiedergewählt. Der Grund: Es gibt nicht genügend Kandidaten. Sechs haben sich aufstellen lassen, 16 wären aber notwendig gewesen. Ab dem Alter von 13 Jahren können Jugendliche für das Jugendparlament kandidieren, 23 ist die Obergrenze. Sind die jungen Menschen in Wittlich und der Umgebung also politikverdrossen?

Die Stadt Wittlich beantwortet das mit einem Nein. Rainer Stöckicht, Pressesprecher der Stadt, sagt außerdem: „Die Jugendkoordinatorin der Stadt Wittlich nimmt wahr, dass die Anforderungen im Schulbereich zunehmen, sowohl zeitlich als auch fachlich. Darüber hinaus seien viele Jugendliche in Vereinen engagiert oder stünden in der Übergangsphase zwischen Schule und Beruf.“ Die Bewältigung dieser Aufgaben habe also für viele Jugendliche Priorität.