Das Moselauenfest, das in den vergangenen Jahren immer mehr Besucher an das Moselufer auf der Kueser Seite zog, ist abgesagt. Das teilte Stadtbürgermeister Wolfgang Port in der Sitzung am vergangenen Donnerstagabend mit. Das Moselauenfest ist primär für die Einwohner von Bernkastel-Kues geplant und bietet alljährlich mehrere Weinstände, Imbissstände und eine Bühne mit Musikprogramm. In diesem Jahr wäre es vom 16. bis 19 Juli bereits in seine fünfte Auflage gegangen

Auch die Sommerbühne Bernkasetl-Kues, die in den Monaten Juni bis August zirka neun Konzerte, jeweils am Donnerstag an verschiedenen Plätzen der Stadt vorsah, ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.