Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Bedingungen sind zu aufwendig : Aus für kleine Bühne an der Lieser

Von den Treppenstufen an der Lieser hätte man auf die Bühne, die rechts neben der Blumenwiese aufgebaut worden wäre, einen sehr schönen Blick gehabt. Foto: Christina Bents

Wittlich Auch in Zeiten von Corona will die Stadt Wittlich ihren Bürgern etwas bieten. Musikgruppen und Künstler sollten an der Lieser auftreten. Doch daraus wird wohl nichts.