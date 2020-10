Bauprojekt : Aus Traditionslokal wird Appartmenthaus

Morbach Das Gebäude der ehemaligen Gaststätte zur Krone in Morbach soll im Frühjahr abgerissen werden. Stattdessen entsteht dort ein Wohnhaus für sechs Parteien.

Ein Morbacher Traditionslokal ist in absehbarer Zeit Geschichte. Wo sich derzeit gegenüber der Kirche noch das Gebäude der bisherigen Gaststätte Zur Krone befindet, werden künftig Singles oder Paare in Eigentumswohnungen leben.

Beim Gebäude Zur Krone steht nicht genau fest, wann es errichtet worden ist. Der Morbacher Heimatforscher Berthold Staudt vermutet, dass es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gebaut wurde. Im Urkataster von 1829 ist das Gebäude bereits vorhanden, hat er herausgefunden. In dem Haus befand sich eine Kombination aus Tabakspinnerei und Gastwirtschaft (Tabakspinnerei Merten). Die Tabakfabrikation wurde 1941 eingestellt, die Gaststätte unter verschiedenen Pächtern bis 2016 weitergeführt.

Das bedeutet, dass alles oberhalb des Kellergeschosses abgetragen wird. Nur bei einem Neubau sei der Wärmeschutz und Brandschutz nach derzeitigem Standard geben, sagt Petry. Sein Büro habe den Markt in Morbach schon eine Zeitlang beobachtet. „Es fehlen Wohnungen, besonders in Zentrumsnähe“, sagt er. Ideal sei die Nähe zu Arzt, Apotheke und Einkaufsmöglichkeiten. Die Reise im Baugewerbe gehe hin zu Grund- und Mittelzentren. In Großstädten sei der Markt inzwischen überhitzt„Morbach hat solches Potenzial“, sagt er.