Verkehr : Ausbau Cusanusstraße: Der Zeitplan steht

Asubau Cusanusstraße Foto: TV/IBS Ingenieure

Bernkastel-Kues Es geht um einen knappen Kilometer Straße in Bernkastel-Kues, aber dessen Sanierung wird bis 2023 dauern und rund sechs Millionen Euro kosten. Bürgermeister Wolfgang Port betont in der jüngsten Stadtratssitzung, wie wichtig es ist, den Zeitplan einzuhalten.

Mit den Bauarbeiten in der Triniusstraße in Bernkastel-Kues hat das Mega-Projekt Cusanusstraße begonnen. Am heikelsten dürften dabei die ersten Phasen der Bauarbeiten werden, die bis August 2023 dauern werden. Das wurde in der jüngsten Stadtratssitzung deutlich.

„Das Damoklesschwert Cusanusstraße schwebt seit Jahren über uns. Aber irgendwann ist es soweit,“ sagt Stadtbürgermeister Wolfgang Port. Rund sechs Millionen Euro wird das in acht Bauabschnitten geplante Projekt kosten, das bis Sommer 2023 terminiert ist. Mit 12000 Fahrzeugen pro Tag ist die Cusanusstraße eine wichtige Verbindungsstraße zwischen Wittlich und dem Hunsrück. Nicht nur die Fahrbahndecke wird erneuert, sondern auch Kanäle und weitere Leitungen. „Die Kanalisation ist unterdimensioniert und stammt aus den 1950er Jahren,“ erklärt Port.

Ende Juni sollen die aktuell in der Triniusstraße laufenden Straßenarbeiten abgeschlossen sein. Dann werde es eine Pause bis September geben. Anschließend folgen die Bauabschnitte 2 bis 4 - und damit auch die sensibelsten, denn im Bauabschnitt 3 wird der Kreisverkehr an der Brücke überarbeitet, die dann für den Autoverkehr gesperrt werden muss - voraussichtlich von März 2021 bis Juli 2021. Um den problematischen Bereich im Abschnitt 3 schnell abzuarbeiten werde in dieser Zeit, so der Landesbetrieb Mobilität, auch im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet. „Der Bauabschnitt 3 ist der neuralgische Punkt. Deshalb muss die Brücke bis Juli gemacht sein, denn dann fängt die Hauptsaison an,“ mahnt Wolfgang Port. Immerhin sei die Brücke für Fußgänger in dieser Zeit nicht gesperrt. Daher bleiben Bernkastel und Kues fußläufig miteinander verbunden.

Marc Spaniol (CDU) kommentiert die Präsentation des LBM: „Die Geschäftsleute stehen auch wegen Corona vor großen Herausforderungen. Es wird große Risiken und Umsatzeinbußen geben Deshalb muss alles zeitig gemacht werden.“

Wolfgang Port ergänzt, dass man während der Zeit der Sperrung der Brücke am Verkehrskreisel beispielsweise ein Zelt für Verkaufsaktionen aufstellen könne, um den Bereich trotz Sperrung attraktiv zu machen. Port: „Wir müssen in dieser Zeit die Brücke bespielen und attraktiv machen.“