Verkehr : Großbaustelle auf der Zielgeraden - Wann die Cusanusstraße in Bernkastel-Kues fertig sein soll

Ein Bauabschnitt der Cusanusstraße ist die Saarallee. Foto: Stadt Bernkastel-Kues Foto: TV/Stadt Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Die Bauarbeiten an der Cusanusstraße in Bernkastel-Kues sind bis auf die letzten 200 Meter Straße abgeschlossen. Das Projekt begann vor zwei Jahren. Was das Großprojekt so aufwendig macht.