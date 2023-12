Bauarbeiten starten bald Plein: Ortsdurchfahrt wird saniert, ausgebaut – und voll gesperrt (Fotos)

Wer aus Richtung Greimerath kommt, dem wird es sofort ins Auge fallen. Autofahrern, die aus Richtung Wittlich kommen, ebenfalls. Denn das rote, dreieckige Schild mit der Aufschrift „Straßenschäden“ steht an beiden Ortseinfahrten von Plein am Straßenrand. Und das nicht ohne Grund. Schlaglöcher und viele Risse prägen das Straßenbild. Es muss etwas getan werden an der Hauptstraße der Ortsgemeinde, auch bekannt als Eifelstraße oder K21. Und es wird etwas getan.