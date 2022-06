Verkehr : Ausbau der Ortsdurchfahrt in Bombogen beginnt

Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich-Bombogen Nach Baubeginn in einer Nebenstraße werden die Arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt in Bombogen am Dienstag in der Hauptstraße starten. Verkehrtsteilnehmer müssen mit starken Einschränkungen und weiten Umleitungen rechnen.

Lange Jahre wurde geplant, jetzt ist es so weit. Die marode Ortsdurchfahrt des Wittlicher Stadtteils Bombogen wird ab Dienstag, 7. Juni, saniert. Für die Anwohner, Geschäftsleute und Kunden in Bombogen wird das keine leichte Sache: Das Problem ist, dass es an ortsnahen Umleitungsstrecken mangelt. Die Ortsdurchfahrt L55 muss während der Bauarbeiten komplett gesperrt werden, da die Versorgungsleitungen in der Mitte der Straße liegen. Umleitungen werden beispielsweise über Ürzig und Bausendorf führen. Damit drohen Umwege mit einer Länge von rund zwölf Kilometern. Der Landesbetrieb Mobilität dankt deshalb bereits jetzt den „betroffenen Verkehrsteilnehmern für Ihre Geduld und Ihr Verständnis“.

Ausbau Am Dienstag, 7. Juni, beginnen die Bauarbeiten beim Ausbau der Ortsdurchfahrt Bombogen in der Landesstraße 55. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Vollausbau der Ortsdurchfahrt Bombogen im Zuge der Landesstraße 55 auf 840 Metern als Grunderneuerung einschließlich der Erneuerung der Gehwege und Seitenflächen. Des Weiteren werden im Auftrag der Stadtwerke Wittlich der Schmutz- und Regenwasserkanal, die Wasserleitung sowie die Hausanschlüsse erneuert. Dazu wird tief gebaggert. Da die Versorgungsleitungen in der Mitte der Straße liegen wird kein einspuriger Baustellenverkehr, wie man ihn von anderen Straßenbaustellen kennt, möglich sein, sondern nur eine Komplettsperrung.

Es handelt sich um eine gemeinschaftliche Baumaßnahme des Landes Rheinland-Pfalz, der Stadt Wittlich und den Stadtwerken Wittlich. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Schätzung auf rund 5,72 Millionen Euro, wobei das Land 2,588 Millionen Euro, die Stadt Wittlich 1,225 Millionen Euro und die Stadtwerke 1,907 Millionen Euro tragen.

Bauabschnitte Die Bauarbeiten können nur unter abschnittsweiser Vollsperrung der Ortslage durchgeführt werden.

Um die Behinderungen für die Anlieger auf ein Minimum zu reduzieren wird die Baumaßnahme in sechs Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste Bauabschnitt Maximinstraße von der L55 bis zum Schneidering im Auftrag der Stadtwerke Wittlich läuft bereits seit April. Die Arbeiten sind dort soweit fortgeschritten, dass die Baufirma ab Dienstag in den nächsten Abschnitt, L55, Raiffeisenstraße, wechseln wird. Für die Kanalarbeiten von der Maximinstraße in die Raiffeisenstraße ist es erforderlich, so der LBM, den kompletten Kreuzungsbereich zu sperren. Bei entsprechender Witterung sollen die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt bis September 2022 beendet sein. Für die weiteren Bauabschnitte wird es erst später entsprechende Informationen zu den zeitlichen Ausführungen geben.