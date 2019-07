Wirtschaft : Ausbildung erfolgreich beendet

Foto: Johannes Lang. Foto: TV/Johannes Lang

Wittlich (red) Acht Auszubildende haben in Maria Grünewald ihre Ausbildung in der Heilerziehungspflege erfolgreich abgeschlossen. Die Wittlicher Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung würdigte den Ausbildungsabschluss in einer Feierstunde.

