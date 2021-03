Beruf : Ausbildung in seltenen Berufen

Bernkastel-Wittlich Neben den typischen Verwaltungsberufen bietet die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich noch weitere Ausbildungsmöglichkeiten an. Hierzu zählt die Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur, die Ausbildung zum Hygienekontrolleur sowie die Ausbildung zum amtlichen Fachassistenten.

Aktuell wird Marius Berrens im Rahmen einer zweijährigen Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur innerhalb des Fachbereichs Veterinärdienst, Landwirtschaft und Weinbau ausgebildet. Nina Schröder startete zum 1. November 2020 mit der dreijährigen Ausbildung zur Hygienekontrolleurin im Fachbereich Gesundheit. Am 1. Februar 2021 begann für Fabio Manduzio die 26-wöchige Ausbildung zum amtlichen Fachassistenten im Fleischhygieneamt am Schlachthof in Wittlich. In allen drei Ausbildungsberufen wird neben den praktischen Ausbildungsabschnitten der theoretische Teil an der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf vermittelt.