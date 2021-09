Beruf : Podcast über Ausbildungsmöglichkeiten

Von links: Bodo Klassen von der Berufsbildenden Schule Vulkaneifel, Sabrina Schritz, Alena Hahn, Hermann-Josef Haller, Nadine Ziewers, Studienleiterin des Kommunalen Studieninstituts in Trier, und Klaus Weisbrod, Direktor der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Mayen. Foto: Offener Kanal Wittlich

Wittlich (red) Mit Spezialistinnen und Spezialisten hat die Verbandsgemeinde Wittlich-Land in ihrem neuen Podcast verschiedene Ausbildungswege besprochen.

So stellt Klaus Weisbrod, Direktor der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Mayen, zum einen das Duale Studium zur/zum Verbandsgemeindeinspektor/in mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“ und zum anderen die Ausbildung zur/zum Verbandsgemeindesekretär/in mit dem Abschluss „Verwaltungswirt/in“ vor. Bodo Klassen von der Berufsbildenden Schule Vulkaneifel hingegen bespricht Details über die Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Verwaltungsfachangestellten in Gerolstein.