Auf den Hund gekommen Vierbeiner im Klassenzimmer – Wie Schulkindern beim Lesen geholfen wird

Der Hund ist bekanntlich der beste Freund des Menschen. Doch er kann noch viel mehr sein als ein Freund. Britta Schönhofen, Hundeerzieherin und Inhaberin der Hundeschule Pfotenalarm in Wittlich, will das in ihren neuen Programmen beweisen. Voraussetzung für einen professionellen Einsatz ist eine fachlich fundierte Ausbildung der Mensch-Hund-Teams sowie eine qualitative Weiterentwicklung. Ab diesem Jahr bietet sie die Ausbildung zum Lese- und eine Fortbildung zum Waldhund an. Ein Lesehund, was ist das? „Hunde können Vermittler und Eisbrecher sein. Vor allem bei Kindern können die Tiere Hemmungen und sogar Sprachbarrieren lösen“, sagt Schönhofen.