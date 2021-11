Musik : Verein sucht Nachwuchsmusiker

Bergweiler Blasinstrument, E-Bass oder Schlagzeug: Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, die seit mindestens einem Jahr Unterricht haben, sind beim Ausbildungsorchester in Bergweiler willkommen. Wer nicht nur im Unterricht und daheim für sich alleine üben möchte, sondern gemeinsam mit anderen unter der Leitung einer Dirigentin in einem kleinen Orchester spielen möchte, kann dies immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr im Bürgerhaus in Bergweiler tun.

