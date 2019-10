Ausblick in die Zukunft fehlt

Der geplante Bau eines Hotels mit Supermarkt im Erdgeschoss wird den Konkurrenzkampf um öffentliche Parkplätze in der Oberstadt erst so richtig anheizen, denn der Parkplatz Kurfürstenplatz soll dadurch öffentliche Stellplätze verlieren.

Die privaten Stellplätze, die in der Tiefgarage des Hotels entstehen sollen, werden den Verlust nicht kompensieren, allzumal durch Supermarkt und Hotel mehr Besucher mit ihren Wagen auf der Suche nach Parkplätzen in die Oberstadt strömen werden als bislang. Ob und wie der Kurfürstenplatz sowie die nahegelegenen Parkplätze diese zu erwartende Last aufnehmen können, dazu trifft die gerade veröffentlichte Parkraumstudie leider keine Aussage.

c.moeris@volksfreund.de